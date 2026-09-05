Leonforte, disabilità: rilasciato il primo Codice Univoco CUDE

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Il Comune di Leonforte ha rilasciato, attraverso il Comando di Polizia Municipale, il primo Codice Univoco associato al CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), a seguito dell’adesione dello scorso anno alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE. Lo rende noto il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali della Città di Leonforte, Adriano Licata.

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“L’anno scorso come Comune di Leonforte abbiamo aderito alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE”, spiega Licata. “Questa settimana, attraverso il Comando di Polizia Municipale, abbiamo rilasciato il primo Codice Univoco associato al CUDE”.

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Ma cosa cambia concretamente per i titolari di contrassegno di parcheggio per disabili? Con il Codice Univoco, spiega l’assessore, “la targa dell’auto utilizzata dalla persona con disabilità viene associata al CUDE e può essere riconosciuta automaticamente in ogni città quando si attraversa un varco ZTL o una strada soggetta a divieti o limitazioni, senza dover comunicare ogni volta la targa”. Un cambiamento che si traduce, secondo Licata, in “meno burocrazia, più semplicità e maggiore libertà di circolazione”.

“Sono contento che anche questo servizio sia oggi concretamente operativo a Leonforte”, ha aggiunto il vice sindaco. “Perché una buona amministrazione si misura anche dalla capacità di digitalizzare e di garantire servizi che tutelano i diritti e migliorano concretamente la vita di tutti”.

I cittadini interessati possono rivolgersi al Comando di Polizia Municipale per maggiori informazioni.