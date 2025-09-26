Leonforte: denunciati soggetti responsabili di furto di energia elettrica e acqua

PUBBLICITÀ

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, impegnato anche nella repressione dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei fenomeni di furto di energia elettrica e risorse idriche.

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, a seguito di accertamenti mirati effettuati in collaborazione con personale tecnico specializzato, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno individuato alcuni soggetti ritenuti responsabili di manomissioni abusive ai danni delle reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica e acqua potabile.

L’operazione ha preso avvio da una segnalazione ricevuta da parte delle società erogatrici, che avevano rilevato anomalie nei consumi e sospetti ammanchi in diverse utenze della zona. Gli approfondimenti investigativi condotti dagli operatori di Polizia, anche con sopralluoghi presso le abitazioni interessate, hanno permesso di riscontrare l’esistenza di allacci abusivi realizzati attraverso collegamenti irregolari e bypass dei contatori ufficiali.

In alcuni casi, l’energia elettrica veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcuna registrazione del consumo e senza contratto attivo. Situazione analoga per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, con condotte manomesse per alimentare gli immobili in modo illecito.

Al termine delle attività, sono stati identificati i soggetti coinvolti, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato, reato previsto e punito dall’art. 624 e 625 del Codice Penale. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’eventuale presenza di altri casi simili sul territorio. Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che gli indagati non possono essere definiti colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli volti a tutelare la legalità e contrastare l’illecito sfruttamento di risorse pubbliche, con particolare attenzione alle condotte che comportano danni economici per la collettività e rischi per la sicurezza degli impianti.