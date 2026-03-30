Leonforte, controlli straordinari sul territorio: una ditta sospesa e sanzioni per 58 mila euro

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Nei giorni scorsi il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto impatto”, nel comune di Leonforte, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

L’attività, coordinata dalla Questura di Enna, ha visto l’impiego congiunto di equipaggi interforze, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nelle aree maggiormente frequentate del centro urbano.

Sono state identificate 184 persone, 84 veicoli ed elevate diverse sanzioni amministrative. Sono state altresì disposte delle verifiche amministrative sui cantieri edili e, in particolare, sono state controllate 3 ditte, di cui una con 2 lavoratori su 3 senza regolare contratto. Per questa ditta è stata disposta la sospensione dell’attività. Ad una ditta appaltante sono state contestate diverse irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono state elevante sanzioni amministrative per un totale di 58.000,00 euro.

L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, che prevede l’intensificazione dei controlli su tutto il territorio provinciale.