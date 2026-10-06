Leonforte celebra la Pesca IGP tra gusto, tradizione e spettacoli

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Una grande affluenza di pubblico ha riempito il Corso Umberto e le piazze del centro di Leonforte per la 44ª edizione della Sagra della Pesca IGP e dei prodotti tipici. La formula della due giorni, ormai utilizzata dagli anni 80, continua a funzionare: famiglie, gruppi di amici e visitatori, arrivati anche in pullman da tutta la Sicilia, hanno affollato gli stand per assaggiare la Settembrina, la pesca tardiva che matura tra settembre e ottobre, quando le altre varietà nazionali hanno già chiuso la loro produzione.

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Il segreto sta nel sacchetto di carta che avvolge ogni singolo frutto ancora sull’albero a partire dalla seconda metà di giugno, una pratica antica, fatta di pazienza e di un grande lavoro manuale che solo l’amore per la terra dei contadini può motivare. Il sacchetto protegge le pesche da parassiti e intemperie senza utilizzo di prodotti chimici, tale tecnica nel 2010 ha portato al riconoscimento europeo del marchio IGP.

La sagra, iniziata con l’apertura ufficiale del Sindaco, si è protratta per due intensi giorni ricchi di spettacoli musicali, folkloristici e degustazioni di prodotti tipici. Non sono mancati momenti di approfondimento con talk show dedicati alla Pesca di Leonforte e alle potenzialità commerciali e turistiche del prodotto, tema tutt’altro che secondario in un territorio dove i pescheti restano uno dei motori principali dell’economia locale. Il calendario ha mescolato gusto e intrattenimento con mostre, laboratori, jam session, auto storiche, cortei mitologici e altri eventi culturali.

Per Leonforte è la conferma che la sagra resta molto più di una vetrina gastronomica: è il fine settimana in cui il paese si racconta attraverso il suo prodotto più riconoscibile anno dopo anno.

Fabio Marino