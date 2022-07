Leonforte: aperitivo letterario con il libro di Giuseppina Di Maggio

Nuovo appuntamento al giardino di Villa Bonsignore a Leonforte per gli aperitivi letterari. Domani, mercoledì 20 luglio, alle ore 19,30 sarà la volta del libro “Io sono una privilegiata”, una grande testimonianza di fede di una mamma, l’autrice Giuseppina Di Maggio, che racconta di come la figlia Giulia è andata incontro al Nazareno e di come questo, ovviamente, abbia sconvolto e stravolto la vita della sua famiglia. Insieme all’autrice ne parleranno il sociologo Claudio Saita e il filosofo Antonio Rapisarda.

