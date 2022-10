Leonforte: annullo filatelico dedicato alla sagra delle pesche

La rinomata pesca di Leonforte in primo piano e sullo sfondo la fontana monumentale cittadina “Granfonte” sono gli elementi distintivi del sigillo postale disponibile in occasione della 40° edizione della sagra delle pesche e dei prodotti tipici organizzata dal Comune di Leonforte e in programma domani.

Poste Italiane attiverà infatti un servizio filatelico temporaneo richiesto dall’Associazione Pro Loco Leonforte. Nello stesso giorno, dalle ore 9 alle 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito in corso Umberto.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Enna.