Leonforte: ammodernamento strutturale e tecnologico per l’Ospedale di Comunità

Nell’ambito di un ampio progetto di ristrutturazione e potenziamento strutturale che vede impegnata, fin dal suo insediamento, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il 26 febbraio scorso è stato firmato, con la ditta aggiudicatrice IMPEL di Fiano Romano, il contratto di affidamento dei lavori per l’ammodernamento strutturale e tecnologico dell’Ospedale di Comunità (ODC) che verranno realizzati presso il Presidio Ospedaliero Ferro Branciforti Capra di c.da San Giovanni a Leonforte.

È importante sottolineare, come indicato dal direttore del Distretto Sanitario di Agira Dr. Giuseppe Bonanno, che l’Ospedale di Comunità di Leonforte è stato uno dei primi ad essere stato istituito in Sicilia, è già operativo da luglio 2024, data in cui l’ASP di Enna, in linea con le indicazioni dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), superando tutte le difficoltà del caso, riusciva immediatamente ad aprire il presidio sanitario territoriale di Leonforte con 10 posti letto disponibili.

L’ODC di Leonforte fa parte di un progetto pilota, che ha individuato 307 strutture, in ambito nazionale, quali startup all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione delle Reti di Prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale.

Gli ospedali di comunità, nel progetto di riorganizzazione sanitaria previsto dal legislatore, precisa il Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà, nascono con l’obiettivo di rendere l’assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. Si tratta di strutture intermedie tra domicilio e ricovero ospedaliero rivolte a pazienti che, a seguito di un episodio di gravità minore o per patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Gli ODC offrono ai pazienti servizi potenzialmente erogabili a domicilio, ma che trovano migliore gestibilità presso una struttura sanitaria dedicata, garantendo assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna.

Il progetto è stato perseguito con passione dell’Ing. Maria Rindone del Servizio Tecnico.

Durante l’esecuzione dei lavori, che inizieranno il 13 marzo, i pazienti attualmente ricoverati verranno spostati temporaneamente, senza interruzione delle prestazioni sanitarie erogate, presso il reparto di Medicina dell’Ospedale Ferro Branciforti Capra, e contemporaneamente sarà aumentato da subito il numero di posti letto disponibili passando da 10 a 20. Ciò permetterà di potenziare ulteriormente questo fondamentale servizio che, nei pochi mesi di sperimentazione realizzati, ha già dimostrato la sua grande utilità ed il favore degli assistiti e delle loro famiglie.

La data di conclusione dei lavori per restituire ai cittadini una struttura nuova, efficiente e tecnologicamente all’avanguardia è prevista per il 31 dicembre 2025.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, si ritiene molto soddisfatto del progetto in itinere dichiarando: “Gli ospedali di comunità offrono un servizio indispensabile che promuove una maggiore integrazione e collaborazione tra il servizio sanitario la comunità locale e la rete dei servizi sociali. Sono certo che offrirà ai cittadini una risposta concreta ad un ampio insieme di bisogni”.

L’Ospedale di Comunità di Leonforte, pur avendo un’autonomia funzionale, opererà in forte integrazione con gli altri servizi sanitari, quali la rete delle cure intermedie, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza urgenza territoriali.