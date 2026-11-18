Leonforte, alla RSA Ferro Branciforti Capra il Premio GOGÒL – Ambasciatori del Sorriso

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La RSA FBC Pubblica di Leonforte, situata al quinto piano del Presidio Ospedaliero Ferro Branciforti Capra e gestita dalla Cooperativa Keramos, ha ricevuto il Premio GOGÒL – Ambasciatori del Sorriso, un riconoscimento dedicato a coloro che si distinguono per il proprio impegno nella solidarietà e nell’attenzione verso gli altri.

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La premiazione si è svolta domenica 15 novembre, presso il Cinema Evolution di Leonforte, durante uno spettacolo di Antonio Panzica.

Il premio, nato da un’idea di Mauro Todaro, è stato assegnato alla struttura per l’attività assistenziale svolta e, in particolare, per l’attenzione dedicata agli aspetti umani e relazionali della cura.

La motivazione del riconoscimento richiama infatti l’importanza dell’ascolto, della vicinanza e del rispetto della dignità degli ospiti, accanto alle prestazioni sanitarie e assistenziali.

Il premio è rivolto all’intera organizzazione e al personale che opera quotidianamente nella RSA. Tra le figure coinvolte nella gestione della struttura figurano la legale rappresentante della Cooperativa Keramos, Assunta Smantello, il direttore Toni Di Bella e la direttrice sanitaria, Grazia Pittalà, medico fisiatra che opera nella struttura da circa due anni.

A condividere il riconoscimento è stata anche la referente aziendale Lella Rosa, che ha dedicato il premio alla cooperativa, alla direzione e a tutti gli operatori della RSA.

La consegna è stata effettuata da Antonio Panzica e Irene Varveri Nicoletti. Alla manifestazione era presente anche Nella Benintende, assessora alla Sanità del Comune di Leonforte.

Per Lella Rosa, la giornata ha avuto inoltre un significato personale, coincidendo con l’anniversario della scomparsa del padre.

Il riconoscimento è stato accolto dalla struttura come un’occasione per valorizzare il lavoro svolto dal personale sanitario e assistenziale e confermare l’attenzione alla qualità delle cure e al benessere degli ospiti.