Leonforte: al via “Le Vie dei Presepi”

Dal 1° dicembre al 6 gennaio Leonforte si trasforma in un percorso magico dedicato alla tradizione del presepe, grazie all’iniziativa “Le Vie dei Presepi”, organizzata dalle comunità ecclesiali del territorio e dal Comune.

L’itinerario si snoda attraverso luoghi simbolici e chiese della città, ognuno con la propria rappresentazione unica: dal 1° dicembre Presepe nella Cappella dell’Ospedale “Ferro – Branciforti – Capra”; dal 7 dicembre presepe espositivo in Corso Umberto, 59, a cura di Antonio Mazzola; dall’8 dicembre presepi nella chiesa del SS. Salvatore, nella chiesa Maria SS. Annunziata e il tradizionale presepe della chiesa madre; dal 10 dicembre presepe popolare in Via Granfonte “Camurria”, a cura di S. Smario; dal 12 dicembre presepi in miniatura presso l’ex convento dei Frati Cappuccini e presepe in Piazza Coop. Shalom, Piazza Cappuccini; dal 15 dicembre presepe caratteristico leonfortese nella chiesa San Francesco da Paola, curato da Giacomo Scaminaci Giulio, con una raccolta alimentare promossa dalla Confraternita Maria SS. Annunziata; dal 24 dicembre presepe palestinese di Mimmo Dinaro nel Villaggio Unrra.