Leonforte: al via la messa in sicurezza del versante Sud

E’ di poco superiore ai seicentomila euro l’importo di gara per i lavori che a Leonforte consentiranno di salvaguardare la scuola media Giovanni Verga, a valle della collina denominata ‘Cernigliere’, e il tratto della strada statale 121 che funge da via di accesso al paese, e di consolidare l’intero versante con classificazione di rischio R4 sul quale incombe un costone roccioso dal quale, in diverse occasioni, si sono staccati alcuni blocchi di pietra. Alla gara, finanziata dalla Regione Siciliana attraverso la struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, sarà possibile partecipare presentando le domande entro il prossimo 12 ottobre.

Il progetto prevede, dopo una preliminare ispezione in parete dei fronti rocciosi e il disgaggio dei massi pericolanti, l’adozione di opere di difesa passiva in grado di impedire la caduta di massi dai fronti lapidei e opere di difesa attiva, finalizzate al consolidamento vero e proprio. Per l’esattezza, verranno collocate barriere paramassi di tipo verticale unitamente a reti di acciaio a doppia torsione, armate con funi metalliche, ma anche pannelli e funi per l’imbracatura.