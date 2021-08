Leonforte: al Giardino delle Ninfe “Amuri” con Catena Fiorello Galeano

Ha fatto il tutto esaurito con 70 presenze, seppur nel rispetto delle norme anticovid per la sicurezza, l’incontro tenutosi martedì pomeriggio al Giardino delle Ninfe di Leonforte e organizzato dal Comune e dalla casa editrice EunoEdizioni. La serata è stata presentata dalla giornalista Agnese Virgillitto e ha visto la partecipazione di un’ospite d’onore, Catena Fiorello Galeano che ha presentato “Amuri”, edito da Giunti, l’ultima creatura dell’intellettuale di casa Fiorello.

Catena, infatti, da anni ha intrapreso la carriera da scrittrice con buon successo di pubblico. Nei suoi romanzi racconta con spaccati di vivacità la più profonda essenza siciliana, che anche i fratelli Rosario e Beppe in questi anni hanno portato in scena con esemplare maestria, in radio, in TV e a teatro.

In “Amuri” però c’è anche e soprattutto la presenza dei luoghi e il cambiamento di segno che questi assumono nel nostro immaginario, a seconda dei difficili percorsi di vita, nei viaggi introspettivi, come nelle dolorose ripartenze, specie dopo gli eventi traumatici della vita.

Grande apprezzamento del pubblico e della stessa autrice, colpita dalla location unica che è quella della Granfonte.

Hanno allietato la serata il duo voce e fisarmonica composto da Anna Lanza e Giuseppe Santamaria. E Catena Fiorello allora si è concessa qualche “fuori programma” che ne ha rivelato la sua natura estremamente cordiale e comunicativa, il tono completamente affabile e informale, come quando ha improvvisato un siparietto con un uomo affacciato a un balcone di fronte o come quando ha intonato il brano “Amuri amuri”, una sorta di colonna sonora del suo tour letterario.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alla cultura Ivan Lo Gioco, e dell’editore Emilio Barbera, che da anni si spende nella promozione di eventi culturali di simile portata nel nostro territorio, oltre a essere un punto di riferimento per l’editoria scientifica e di narrativa, soprattutto per bambini e ragazzi con la linea Siké Edizioni, nel quale campo è una realtà affermata e apprezzata in tutta Italia.

Vi terremo aggiornati sui prossimi eventi!

Giuliana Maria Amata