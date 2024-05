Leonforte: ageismo e longevità, convegno al Giardino delle Ninfe

PUBBLICITÀ

Il Giardino delle Ninfe di Leonforte sarà il palcoscenico di un convegno il prossimo 11 maggio dedicato a esaminare il fenomeno dell’ageismo e promuovere la longevità attiva. E’ organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE) e Triskele Odv, in collaborazione con CNA Sicilia, Fondazione Longevitas e FederCentri. L’evento riunirà illustri rappresentanti istituzionali e esperti del settore per un confronto costruttivo sul Disegno di Legge 145 del 2022.

Il programma si aprirà alle ore 15:00 con la visita al suggestivo percorso “Le vie del Principe” (una suggestiva passeggiata che attraversa gran parte della memoria storica e antropologica di Leonforte). Alle ore 16:30 i lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali del sindaco Pietro Livolsi, del vicesindaco Adriano Licata, del presidente del CSVE Salvatore Raffa, del presidente CNA Pensionati Sicilia Raimondo Augello e della moderatrice, la presidente regionale Triskele Odv, Pina Iannello.

Il convegno vedrà la partecipazione di alcune figure politiche, tra cui gli onorevoli Giovanni Burtone, Fabio Venezia, Marco Falcone, Stefania Marino e Luisa Annunziata Lantieri.

Alle ore 17:15, spazio alle relazioni a cura di Eleonora Selvi, presidente della Fondazione “Longevitas”, e Elvia Raia, presidente nazionale di “FederCentri Aps”. Seguirà un dibattito con le istituzioni alle ore 18:00, per approfondire le tematiche emerse durante la giornata.

La giornata si concluderà alle ore 19:00, lasciando spazio alla riflessione e alla valorizzazione delle proposte emerse, nell’ottica di promuovere una società inclusiva e consapevole delle sfide e delle opportunità legate all’invecchiamento della popolazione.