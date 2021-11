Leonforte: Adriano Licata nuovo segretario cittadino Pd

Il Partito Democratico di Leonforte riparte da Adriano Licata, da ieri sera neo segretario cittadino eletto all’unanimità dall’assemblea degli iscritti. L’assemblea, tenutasi a Villa Bonsignore alla presenza del segretario provinciale Vittorio Di Gangi e del presidente provinciale e componente della segreteria regionale Fabio Venezia, è stata chiamata ad eleggere il nuovo segretario e a rinnovare il gruppo dirigente a seguito delle dimissioni da parte di Antonio Vanadia.

Il segretario uscente Vanadia ha posto l’accento su quanto accaduto negli ultimi anni e si è detto “dispiaciuto per dovere abbandonare Leonforte e non poter essere appieno partecipe di questo nuovo corso”. Nel suo intervento il segretario provinciale ha voluto ringraziare Vanadia costretto ad andare via, come tantissimi nostri giovani, per motivi di lavoro.

“Antonio – ha dichiarato – con il suo impegno e la sua passione in questi anni difficili ha tenuto accesa la fiammella della rinascita di un partito per lungo tempo commissariato ed ha sostenuto il movimento giovanile da cui oggi il PD leonfortese riparte”.

“Il Partito Democratico ennese cresce e si rafforza – ha dichiarato Fabio Venezia -. Mi congratulo con il neo segretario Adriano Licata, un giovane molto promettente e animato da una grande tensione ideale, e con tutto il gruppo dirigente locale. Leonforte ha una importante tradizione politica di sinistra e grazie al lavoro dei nostri dirigenti e militanti presto il PD ritornerà ad essere protagonista nella scena politica locale e provinciale”.