“Due nuovi casi di positività di cittadini Leonfortesi rientrati da Malta. Sono in isolamento assieme alle persone con cui sono stati in contatto. Vi invitiamo ad indossare la mascherina anche all’aperto ed evitare gli assembramenti. Anche stasera, come ieri sera, e nelle prossime sere verranno effettuati controlli stringenti sulla movida. Valuteremo altre restrizioni”.

A comunicarlo il primo cittadino, Carmelo Barbera.