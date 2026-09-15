L’ennese Sonik Dj sarà premiato ai Sicily Music Awards 2026

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Antonio Tricarichi, in arte Sonik DJ, sarà tra i protagonisti dei Sicily Music Awards, in programma il prossimo 19 settembre 2026 presso Fiera Eventi di Misterbianco, nell’ambito del Wonder Festival.

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Nel corso della manifestazione, Sonik DJ riceverà un riconoscimento come uno dei migliori DJ producer siciliani, nell’ambito di una serata dedicata alla musica e agli artisti dell’Isola.

Attivo da oltre vent’anni nel settore musicale, Sonik DJ ha maturato nel tempo esperienze in Sicilia, nel resto d’Italia e all’estero, affiancando all’attività in consolle quella di producer.

Il suo percorso musicale è iniziato in giovane età, passando dallo studio del pianoforte alla consolle. Negli anni si è esibito in club, eventi e diverse location, sviluppando parallelamente produzioni proprie.

La serata del 19 settembre sarà anche l’occasione per presentare al pubblico “Sotto il peso delle parole”, una delle più recenti produzioni di Sonik DJ.

Per l’esibizione sarà accompagnato dal corpo di ballo OLB di Enna, con una coreografia curata da Ornella La Bianca. La performance unirà così musica e danza all’interno dello spettacolo previsto durante i Sicily Music Awards.

“Ricevere un riconoscimento nella mia Sicilia ha per me un valore speciale – dichiara Sonik DJ -. Sono anni di musica, sacrifici, notti, consolle, produzioni e progetti. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma una motivazione ancora più forte per continuare a creare musica e portare avanti ciò in cui credo. Presentare ‘Sotto il peso delle parole’ in questa occasione, insieme al corpo di ballo OLB di Enna e alla coreografa Ornella La Bianca – conclude – renderà questo momento ancora più speciale”.