L’ennese Panettiere conquista il bronzo all’International Karate Championship

Il maestro ennese di karate Giuseppe Panettiere ha conquistato la medaglia di bronzo all’International Karate Championship, Memorial Carlo Henke, che si è svolto a Montecatini Terme lo scorso weekend. Due giorni di gare, circa 400 atleti provenienti da diverse nazioni, con Panettiere che ha partecipato nella categoria master.

Si è trattato di un ottimo test per l’atleta ennese dopo due anni e mezzo di inattività agonistica a causa della pandemia, in vista dei campionati europei che si svolgeranno in Italia nel prossimo mese di novembre.