L’ennese Maria Angela Casano ospite a “Voce alla Radio”: parlerà di Radio Italia Africa

PUBBLICITÀ

Sabato 16 dicembre alle 10 (ora argentina), 14 (ora italiana) e 16 (Nairobi), l’autrice ennese Maria Angela Casano sarà ospite in diretta video a “Voce alla Radio”, condotta da Javier Pablo Lucca e Silvia Tamburiello dagli studi di Cnn Radio Rosario.

“Voce alla Radio” è la trasmissione culturale di CNN RADIO ROSARIO, metropoli di un milione e mezzo di abitanti in Argentina con oltre il 70% di origine italiana.

Maria Angela Casano parlerà di Radio Italia Africa, l’unica radio per la comunità italiana in Africa nel continente nero, con sede in Nairobi. L’autrice ennese, dal 2016, anno della nascita della radio di Nairobi, è l’ideatrice e la conduttrice del programma “EX LIBRIS”, rubrica culturale all’interno del palinsesto che oggi vanta più di 150 interviste ad artisti italiani e non.

Radio Italia Africa è ascoltata in tutto il mondo.

Questi i link e gli orari di ascolto dai vari paesi.

ARGENTINA: SABATO 10:00

CNN RADIO ROSARIO: FM 89.5

www.grupofisherton.com.ar

ITALIA: SABATO 14:00

Osimo Web: www.osimoweb.it/

RADIO CONERO: FM 104.2

App per Apple iOs: bit.ly/iosradioconero

App per Android: bit.ly/androidradioconero

SPAGNA: SABATO 14:00

Radio Axel24: www.radioaxel24.com

AFRICA: SABATO 16:00

Radio Italia Africa: www.radioitaliaafrica.com

AUSTRALIA: VENERDI 20:00

Radio Italiana 531: www.radioitaliana531.com.au

BELGIO: GIOVEDI 14:00 Radio Internazionale Genk: https://www.radiointernazionale.be