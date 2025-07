L’ennese Marco Greco eletto segretario regionale dei Giovani Democratici

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri a Catania l’assemblea conclusiva del IV congresso regionale dei Giovani Democratici siciliani, l’organizzazione giovanile del PD Sicilia, avviato dalla commissaria Aurora Caggegi dopo la nomina da parte della segreteria nazionale del partito, Elly Schlein.

I lavori si sono conclusi con l’elezione di Marco Greco, 25 anni, consigliere comunale ad Enna, a segretario regionale, in ragione del risultato scaturito dalle assemblee di circolo dove il documento politico di Greco aveva ottenuto più dell’80% delle preferenze.

L’altro candidato era Gabriele Destro Pastizzaro, studente dell’Università di Palermo e originario del messinese.

Nella sua relazione, il neo eletto segretario ha dichiarato: “Finalmente abbiamo una struttura regionale, in quest’ultimo periodo non l’ho mai dato per scontato. Ma questo è solo un punto di inizio. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per fermare l’avanzata delle destre che affamano i nostri territori e ci costringono ad abbandonare la nostra terra. Intitolare il congresso ‘Restare è resistere’ è stata una scelta profondamente simbolica, perché restare vuol dire non abbassare la testa, cercare un’alternativa e guardarsi intorno. Guardarsi intorno per prendere atto di tutte le ingiustizie che giorno dopo giorno ascoltiamo, vediamo e viviamo. Il genocidio in Palestina non può passare in sordina, non può essere manovrato da una volontà silente. Dobbiamo – ha concluso – scendere in piazza, urlare e mettere in difficoltà chi non ne vuole parlare”.

Al dibattito hanno preso parte il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, la presidente regionale Cleo Li Calzi, il segretario regionale CGIL Alfio Mannino, i deputati Giovanni Burtone e Maria Stefania Marino in rappresentanza, rispettivamente, del gruppo parlamentare all’Ars e della deputazione nazionale del partito. Presenti, inoltre, i deputati regionali Fabio Venezia e Ersilia Saverino, i componenti della segreteria regionale Sergio Lima, Lillo Colaleo, Vincenzo Fasone, Domenico Siracusano e Alfredo Rizzo, nonché diversi dirigenti ed amministratori locali PD.