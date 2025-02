L’ennese Luca Ingrassia nel Comitato Regionale CSI

PUBBLICITÀ

Una delegazione del Comitato Provinciale CSI di Enna, guidata dal presidente Salvino Bombara, ha preso parte oggi all’assemblea regionale convocata per l’elezione del nuovo presidente del Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano (CSI). L’assemblea si è svolta a Catania nel museo diocesano e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle province siciliane, tutti impegnati a definire la leadership del CSI regionale per i prossimi anni.

Il presidente Bombara ha espresso il proprio sostegno ai candidati per la presidenza regionale, rimarcando l’importanza di continuare a promuovere i valori di sport e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’operato del CSI. La delegazione ennese, inoltre, ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti di altre province per discutere di progetti futuri, iniziative locali e strategie per rafforzare la rete di associazioni e attività sul territorio siciliano.

L’elezione del nuovo presidente regionale si è conclusa con il voto unanime di gran parte dei presenti, dando così il via a un nuovo capitolo per il CSI Sicilia che sarà guidato da Salvo Raffa del comitato di Acireale. L’ennese Luca Ingrassia farà, invece, parte del comitato regionale.