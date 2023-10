L’ennese Ivan Correnti campione mondiale di pizza napoletana piccante

PUBBLICITÀ

Il giovane pizzaiolo ennese Ivan Correnti torna dalla ventiduesima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, che si è svolto a Scalea in provincia di Cosenza dal 17 al 19 ottobre, con il titolo di campione mondiale di pizza napoletana piccante. Correnti ha fatto incetta di premi, dato che ha ottenuto anche il primo posto nella categoria squadra pizza piccante, il secondo posto al Trofeo Matellicani e nel nazionale a coppia per regioni, e il quinto posto nella pizza dessert piccante.

Nella categoria squadra pizza piccante il pizzaiolo ennese ha partecipato come componente del Team dello Stretto, mentre nel nazionale a coppia per regioni ha gareggiato insieme a Luigi Zampina.

Una nuova soddisfazione, quindi, per Correnti che continua così il suo percorso di crescita professionale e conoscenza, facendosi apprezzare per la qualità delle sue pizze e il suo talento in manifestazioni in cui partecipano concorrenti provenienti da tutta Italia e non solo. Il giovane pizzaiolo è ormai un professionista apprezzato nel panorama nazionale e questi risultati lo testimoniano.

“Un gran successo per me questo mondiale di pizza piccante – le parole di Correnti subito dopo la conclusione del campionato – con risultati anche inaspettati che alimentano comunque la mia voglia di apprendere e migliorare. Voglio ringraziare tutto il team, chi mi è stato vicino, il mio staff e soprattutto il nostro sponsor Calandruccio”.