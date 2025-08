L’ennese Giuseppe Ardica nuovo caporedattore della Tgr Sicilia

PUBBLICITÀ

L’ennese Giuseppe Ardica è il nuovo caporedattore della Tgr Sicilia. 54 anni, giornalista professionista dal 1999, dopo alcune collaborazioni con quotidiani regionali e radio nazionali, Ardica ha iniziato la sua carriera in Rai nella redazione di Palermo della Tgr Sicilia. Successivamente ha lavorato a Rai Parlamento. Nel 2020 è tornato alla Tgr, nella sede di Catania, e dal 2021 ha assunto la responsabilità della redazione.

“Siamo felici per la nomina di Giuseppe Ardica a caporedattore della TgR Sicilia. Conosciamo e apprezziamo il suo talento di giornalista equilibrato e attento alle esigenze del mondo del lavoro, particolarmente del settore agricolo che era e resta motore di sviluppo e valorizzazione della nostra Isola al servizio delle persone e dell’ambiente”. Così i segretari generali di Uila e Filbi Sicilia, Nino Marino ed Enzo Savarino, commentano la notizia.

“Complimenti e buon lavoro a Giuseppe Ardica per il prestigioso incarico di caporedattore della TgR Sicilia, che ha ampiamente dimostrato di meritare con la sua brillante carriera giornalistica caratterizzata da doti non comuni di umanità e competenza, professionalità e impegno civile, ampiamente manifestate anche in questi ultimi anni vissuti alla guida della redazione di Catania”. Lo dichiarano le segretarie generali di Uil Sicilia e Uil Catania, Luisella Lionti ed Enza Meli, che concludono: “Giuseppe Ardica sarà certamente, ancor più di prima, un punto di riferimento rigoroso e autorevole per tutti i siciliani, particolarmente per le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati di questa nostra Isola, che mai come ora ha bisogno di buona informazione. Troverà al suo fianco una straordinaria comunità di professionisti, capace di svolgere sempre un fondamentale servizio nel tutelare e promuovere diritti e legittime aspettative delle persone che vivono in questo territorio”.