L’ennese Elsa Rizzo vince il Premio letterario “Città di Trieste”

Con il racconto “Modou al compleanno di Francesca”, l’ennese Elsa Rizzo ha vinto la 21ª edizione del concorso internazionale di scrittura “Città di Trieste”, promosso dalla Consulta Femminile di Trieste con il sostegno del Comune. La cerimonia di premiazione si è svolta a Trieste e ha riunito autrici e autori provenienti da tutta Italia.

Ventisette anni, laureata in Scienze Politiche, Rizzo ha partecipato al concorso su indicazione del Soroptimist Club di Enna.

La giuria ha sottolineato la precisione linguistica e la capacità dell’autrice di raccontare un “prima e dopo” che mette in discussione automatismi e pregiudizi, superando i compartimenti stagni in cui spesso releghiamo le persone.

Dalla motivazione emerge l’apprezzamento per una ricerca esistenziale capace di attraversare confini – sociali, razziali e di genere – e per un ottimismo della volontà che non ignora le difficoltà, ma le affronta con concretezza, anche grazie a relazioni e contesti sociali capaci di favorire inclusione e reciprocità.

Nel testo premiato, Rizzo intreccia empatia e sguardo critico, mostrando come l’incontro con l’altro possa trasformarsi in un’occasione di crescita personale e comunitaria.