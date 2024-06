L’ennese Edym tra i protagonisti di Etna Comics

PUBBLICITÀ

All’Etna Comics di Catania, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che si terrà dal 6 al 9 giugno, sarà presente anche l’ennese Ediberto Messina, noto con il nome d’arte Edym. Sarà nell’Artist Alley, la zona riservata agli ospiti, dove realizzerà sketch e presenterà alcune sue tavole originali di Dago, oltre ad altre performance con materiale inedito appositamente realizzato per l’occasione.

PUBBLICITÀ

Ediberto Messina, nato ad Enna nel 1974, ha conseguito il diploma di “Arte Applicata” presso l’Istituto Regionale d’Arte. Nel 1993 si è trasferito a Roma dove ha frequentato la Scuola Internazionale di COMICS, conseguendo anche il diploma di laurea con 110 e lode presso l’Accademia di Belle Arti, con specializzazione in “Pittura Manieristica”.

A fine anni ’90 e nei primi anni 2000 ha collaborato con varie fanzine. Nel 2010, per l’editore Cagliostro, ha contribuito a un volume a più mani disegnando il western “30 Pistole Per Un Mucchio D’Oro”. Nel 2011 è stato selezionato dall’Editoriale Star COMICS per una versione online del fumetto di A. Bottero, “N.O.X.”. L’anno successivo ha pubblicato nella rivista “I-Comics”. Sempre nel 2011, con l’editore 7even Age Entertainment, ha disegnato il fumetto horror “GOTIKA”.

Dal 2011, lavora ininterrottamente come disegnatore per l’editoriale AUREA (ex Eura), in particolare pubblicando nella rivista LANCIOSTORY la serie steampunk/western/horror “WILD”, su testi di A. Di Virgilio e D. Morando. Dal settembre 2017 è il primo disegnatore italiano a disegnare il personaggio creato e scritto da Robin Wood, “DAGO”.

Il risultato del suo lavoro è apprezzato non solo dai fan del giannizzero nero, ma anche dai suoi colleghi e dagli addetti ai lavori. Il 3 febbraio 2018, durante la manifestazione “FUMETTO E ARTE”, ha ricevuto la targa “Quando il sogno diventa realtà e la tecnica arte”, consegnata dal compianto Pino Rinaldi.

Nell’aprile 2022, ha ritirato il premio speciale “Autore Italiano” durante la kermesse “Cassino Fantastica”. Nel giugno 2023 ha realizzato per “Lanciano nel Fumetto” il manifesto dell’evento.