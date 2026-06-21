L’ennese Donello Scarpinato premiato al concorso fotografico “La Casazza di Nicosia”

PUBBLICITÀ

L’ennese Donello Scarpinato si è classificato al terzo posto nel concorso fotografico promosso da “La Casazza di Nicosia” con l’opera “Padre, non la mia ma la tua volontà”.

PUBBLICITÀ

La giuria ha decretato i vincitori tra le opere in gara. Il primo posto è stato assegnato a Giangrasso Salvatore con “Afflizione Comune”, mentre il secondo posto è andato a Di Pietro Salvatore con “Il clamore e il silenzio”.

PUBBLICITÀ

Il concorso ha rappresentato un’occasione di confronto su temi legati alla fede e alla devozione, elementi centrali dell’iniziativa.

L’opera di Scarpinato si inserisce all’interno di un percorso fotografico portato avanti da diversi anni, caratterizzato dall’attenzione verso il territorio, i momenti di raccoglimento e le espressioni della dimensione umana e spirituale.

Il riconoscimento ottenuto a Nicosia valorizza il lavoro svolto dal fotografo ennese, che da tempo si dedica alla fotografia digitale e alla post-produzione, con particolare attenzione alla costruzione dell’immagine e alla resa espressiva dei soggetti rappresentati.