L’ennese Alessandro Battaglia nominato presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’ACI

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Alessandro Battaglia è stato nominato presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club d’Italia. Battaglia ha voluto ringraziare il presidente dell’ACI, avvocato Geronimo La Russa, per la fiducia accordatagli.

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«Desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento al presidente dell’Automobile Club d’Italia, avv. Geronimo La Russa, per la fiducia accordatami con la nomina di presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’ACI», dichiara.

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«Accolgo – prosegue – questa prestigiosa nomina con grande orgoglio, profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che gli Ufficiali di Gara rappresentano per il sistema sportivo automobilistico italiano. La loro professionalità, preparazione e dedizione rappresentano una garanzia imprescindibile per la sicurezza, la regolarità e la credibilità di ogni competizione automobilistica».

Battaglia rivolge inoltre «un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che hanno espresso il proprio sostegno e la propria vicinanza in occasione di questa nomina», sottolineando come «il loro incoraggiamento rappresenta uno stimolo ulteriore ad affrontare questo incarico con dedizione, spirito di servizio e piena disponibilità al dialogo».

Il neo presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’ACI indica quindi gli obiettivi del proprio mandato: «Il mio impegno sarà quello di lavorare in stretta collaborazione con la Presidenza dell’ACI, con gli organi federali e con tutti gli Ufficiali di Gara presenti sul territorio nazionale, promuovendo dialogo, formazione, ricambio generazionale e rafforzamento del ruolo degli Ufficiali di Gara».

Infine rinnova il proprio ringraziamento al presidente dell’ACI: «Ringrazio ancora il presidente avv. Geronimo La Russa per la stima dimostratami. Assumo questo incarico con entusiasmo e spirito di servizio, mettendo la mia esperienza a disposizione dell’ACI con l’obiettivo di contribuire al suo sviluppo e di onorare la fiducia ricevuta».