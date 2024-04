L’Enna in Serie D: aggregazione, non solo ultrà

PUBBLICITÀ

Aggregazione, non solo ultrà. Una inondazione. Vecchi tifosi che ricordavano sfide passate e giovani a cui erano state raccontate, bambini che sventolavano bandiere giallo verdi, famiglie intere, si sono riversati domenica sera, per festeggiare l’Enna calcio.

PUBBLICITÀ

Una festa popolare per il salto in Serie D. O meglio il ritorno a casa, perché l’Enna vanta 35 partecipazioni alla IV serie, terza in Sicilia insieme all’Igea Virtus, dopo Ragusa (41) e Acireale (36), oltre a tre promozioni sul campo in Serie C (alla prima aveva dovuto rinunziare per problemi economici) e ad uno scudetto di Serie D, il trofeo Jacinto.

Contemporaneamente altri capoluoghi, più grandi, e lo sono tutti quelli siciliani, hanno vinto trionfalmente i loro campionati. Ma con conduzioni “straniere”, con presidenti convertiti ai colori sociali, senza l’imprinting di una passione giovanile.

L’Enna con un formidabile duo ennese. Luigi Stompo e Fabio Montesano. Un valore aggiunto e rassicurante. E la festa, domenica prossima, continua.

Mario Rizzo