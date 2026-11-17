Legge di stabilità 2027-2029, la Cisl Sicilia presenta quattro proposte su lavoro, welfare e investimenti

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Qualità del lavoro, partecipazione e risposte strutturali al crescente bisogno di welfare. Sono fra le priorità che la Cisl Sicilia ha indicato nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio dell’Ars sulla Legge di stabilità regionale 2027-2029.

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“Chiediamo – dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana – che la manovra diventi uno strumento per qualificare lo sviluppo della Sicilia, mettendo al centro le persone e la qualità della crescita. Non basta investire, occorre che le risorse producano occupazione stabile e sicura, che si applichino pienamente i CCNL, che si attui la partecipazione come metodo e che si potenzino le infrastrutture materiali e immateriali. Allo stesso tempo dobbiamo dare risposte strutturali rispetto all’indispensabile miglioramento della sanità e ai crescenti bisogni delle persone fragili, delle famiglie e dei non autosufficienti”.

La Cisl Sicilia ha presentato quattro proposte concrete che non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

“Auspichiamo – sottolinea La Piana – che queste proposte si traducano in emendamenti al Ddl”.

Le quattro proposte riguardano l’istituzione dell’attestazione “Sicilia – Impresa di qualità”, per promuovere la partecipazione dei lavoratori in attuazione della legge 76/2025; l’introduzione di una clausola per il lavoro di qualità nelle politiche regionali, che valorizzi le imprese rispettose dei contratti e della sicurezza; la costituzione di un Osservatorio regionale sul dopo Pnrr, con istituzioni, imprese, parti sociali e Anci Sicilia, per garantire continuità agli investimenti ed evitare l’effetto scogliera; il conferimento della personalità giuridica ai Distretti socio-sanitari, per rafforzare la programmazione e la gestione dei servizi territoriali.

“Riteniamo fondamentale che per innescare un reale meccanismo di crescita e sviluppo – prosegue la Piana – si investa sulla partecipazione, asse portante di un sistema imprenditoriale che investe sul lavoro di qualità. E, guardando alla conclusione del Pnrr, riteniamo indispensabile che si costituisca un osservatorio finalizzato a pianificare una strategia di investimenti che accompagni la fase di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul welfare, invece, non sono più rinviabili una riforma dei Distretti socio-sanitari e una governance capace di superare la frammentazione degli interventi”.

La Cisl ha espresso apprezzamento per il miglioramento dei conti regionali, sottolineando che il risanamento deve tradursi in maggiore capacità di investimento e finanziamenti stabili per lavoro, sanità, istruzione e servizi comunali. Positiva anche la previsione di misure per i giovani e il diritto a restare in Sicilia, purché inserite in una strategia strutturale. Nel corso dell’audizione è stato inoltre affrontato il tema dell’articolo 11 del disegno di legge, relativo al versamento del gettito Ires da parte delle imprese che operano nell’isola ma hanno sede legale fuori dalla regione.

“È un primo passo apprezzabile – commenta il segretario generale della Cisl Sicilia – ma occorre un percorso più organico che richiami esplicitamente l’articolo 37 dello Statuto siciliano e superi una logica affidata alla discrezionalità delle imprese. La valorizzazione delle risorse prodotte in Sicilia sarà al centro della nostra iniziativa del prossimo 27 novembre”.

Alle proposte confederali si aggiungeranno quelle delle federazioni di categoria della Cisl, con riferimento alle esigenze dei singoli comparti.

“Ci aspettiamo – conclude La Piana – che le nostre proposte trovino spazio nella manovra. La Sicilia ha bisogno di una strategia che coniughi sviluppo, lavoro di qualità, partecipazione e coesione sociale. Su questi obiettivi confermiamo la nostra disponibilità al confronto con il Governo e il Parlamento regionale”.