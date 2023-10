Legge di recepimento del codice dei contratti: soddisfazione degli architetti di Enna

PUBBLICITÀ

L’Ordine degli Architetti di Enna esprime soddisfazione per la legge di recepimento del Codice dei Contratti appena approvata. Semplificazione ed apertura del mercato alle strutture professionali medio-piccole, ai giovani e ai professionisti di talento, sono questi i principi fondamentali della nuova legge approvata martedì sera dall’Assemblea Regionale Siciliana.

PUBBLICITÀ

Il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Enna Sebastiano Fazzi esprime grande soddisfazione.

“Un importante risultato – ha dichiarato – è dato dall’apertura del mercato ai giovani professionisti di talento grazie ai requisiti speciali dimostrabili dai vincitori dei concorsi di progettazione attraverso la costituzione di un raggruppamento nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, contribuendo a mantenere viva la stagione dei concorsi che ha visto nei nostri territori la partecipazione di molti giovani professionisti. La legge approvata contiene degli importanti punti che contribuiranno a dare un fattivo contributo in questa fase delicata di attuazione del PNRR, attraverso il lavoro dei piccoli e medi studi presenti nel nostro territorio, questi infatti per partecipare alle gare in atto, potranno avvalersi di una polizza assicurativa al posto dei requisisti del fatturato; oltre a ciò viene inserita nella legge approvata martedì scorso l’estensione dei requisiti curriculari da 3 a 10 anni. La legge appena approvata – prosegue Fazzi – darà agli architetti la possibilità di dare un fattivo contributo in questa fase di grandi trasformazioni e di investimenti sui processi di rigenerazione urbana, contribuendo anche al miglioramento della qualità della vita nei nostri territori”.

Importante il lavoro svolto dalla Consulta Regionale degli Architetti grazie al continuo lavoro di supporto tecnico dato dal presidente Pino Falzea e dal coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici Rino La Mendola, presidenti rispettivamente dell’Ordine degli Architetti di Messina e di Agrigento, presenti più volte in audizione all’ARS.

“Siamo molto soddisfatti – conclude l’arch. Fazzi – per l’accoglimento delle nostre istanze e per il metodo di lavoro condiviso tra governo regionale e ordini professionali, che crediamo possa contribuire raggiungimento degli auspicati risultati utilizzando al meglio le straordinarie risorse del PNRR”.