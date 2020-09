Lega Sicilia: “A Enna rischio inquinamento voto”

“I segnali che arrivano da Enna sono preoccupanti, l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura fa pensare che il prossimo voto alle elezioni amministrative rischia di essere fortemente inquinato da pressioni illecite e da uno spregiudicato uso della sanità pubblica”.

Lo affermano il senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier, e Fabio Cantarella, vicesegretario regionale del Carroccio.

“A Enna – continuano Candiani e Cantarella – dove corriamo con la lista della Lega e con il nostro candidato Giuseppe Savoca, sapevamo di doverci confrontare con un consolidato sistema di potere ma gli elementi che vanno emergendo e su cui ci auguriamo la magistratura faccia presto luce, portano a pensare che la competizione elettorale rischia di essere tutto fuorché libera e corretta”.

“Crediamo sia indispensabile fare chiarezza non solo tramite l’attività investigativa ma anche attraverso una presa di posizione di tutte le forze politiche in campo che auspichiamo dichiarino a beneficio degli elettori che non si stanno utilizzando enti pubblici e procedure concorsuali, per fare campagna elettorale” concludono i vertici della Lega.