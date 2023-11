Lega: Romagnoli assume il ruolo di responsabile dei siciliani in Europa

PUBBLICITÀ

“Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di responsabile dei siciliani in Europa per la Lega, grazie all’importante incarico conferitomi dal Commissario Regionale della Lega in Sicilia, Onorevole Tardino. Questa nomina rappresenta una significativa responsabilità, e mi impegno a rappresentare al meglio gli interessi della nostra comunità all’estero. Il mio background come già deputato alla Camera, coordinatore del MAIE Europa e attuale presidente della V Commissione del CGIE, mi ha fornito un’ampia visione delle sfide e delle opportunità che i siciliani all’estero affrontano. Collaborerò con determinazione per promuovere i valori della Lega e lavorare a favore della crescita e del benessere della nostra comunità all’estero. Ritengo che la diversità culturale della Sicilia sia una risorsa straordinaria, e cercherò di valorizzarla attraverso il dialogo e la cooperazione. Sono grato per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per contribuire al successo della Lega in Europa”. Così, l’On. Massimo Romagnoli, Presidente della 5ª Commissione “Promozione del sistema Italia all’estero” del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE).

Infine, Romagnoli ha espresso gratitudine per il sostegno continuo dei siciliani e ha sottolineato l’importanza di “unire le forze per affrontare le sfide comuni e costruire un futuro migliore per la Sicilia”.