“Le Vie dei Tesori” ritorna a Enna: martedì la presentazione

Si visiteranno per la prima volta un’autentica torre di guardia e una neviera, uno degli antichi pozzi della città e il giardino segreto della Sovrintendenza. Si salirà sulla torre campanaria di un convento abbandonato.

“Le Vie dei Tesori” torna per il terzo anno consecutivo a Enna con un programma che rende omaggio alla devozione della città, entra nel cuore delle confraternite, scopre l’unica mummia conservata in città.

Quindici siti visitabili, cinque esperienze e sei passeggiate d’autore, una visita teatralizzata in un palazzo liberty, eventi, spettacoli e degustazioni: un programma immenso che prende il via sabato 16 settembre, e cammina, sabato e domenica, fino all’1 ottobre, per tre weekend.

Il festival “Le Vie dei Tesori” verrà presentato domani, martedì 12 settembre, alle 12 all’Urban Center. Saranno presenti il sindaco Maurizio Dipietro, l’assessore alla cultura e all’istruzione Giuseppe La Porta e l’assessore al turismo e spettacolo Walter Cardaci, il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello, un rappresentante di Unicredit, main sponsor del festival, e i numerosi partner del festival.