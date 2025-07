PUBBLICITÀ

La giornata di domani, martedì 8 luglio, sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni di tempo stabile e soleggiato, non si prevedono piogge. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno su valori elevati, tipici del periodo estivo.

Nei prossimi giorni è attesa una graduale diminuzione delle temperature, che porterà un lieve sollievo dal caldo attuale.

David Cartarrasa