La giornata di martedì 22 luglio sarà caratterizzata da condizioni pienamente estive, con cielo sereno e soleggiato su tutto il territorio della provincia di Enna.

Le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori massimi intorno ai 40°C, localmente anche superiori, in particolare nelle aree interne più basse, come la zona di Catenanuova, dove si registreranno le punte più elevate. I venti saranno moderati.

David Cartarrasa