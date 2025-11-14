Le opposizioni regionali annunciano una mozione di sfiducia contro il presidente Schifani

PUBBLICITÀ

Le opposizioni all’Assemblea Regionale Siciliana hanno diffuso una nota con cui annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Renato Schifani. L’iniziativa arriva al termine di un “ritiro” di due giorni svoltosi a San Martino delle Scale, al quale hanno partecipato i gruppi M5S, PD e Controcorrente.

Secondo i tre gruppi, “il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”.

La mozione, spiegano, è stata sottoscritta da 23 deputati di opposizione.

I gruppi si rivolgono inoltre agli altri parlamentari regionali, affermando: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”.

Le opposizioni aggiungono che “la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale”.

La nota si conclude con un appello: “È il momento della responsabilità — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.