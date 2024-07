Le ennesi Perillo e Potenza trionfano al Sicilia Padel Tour 2024

PUBBLICITÀ

Sono state l’ennese Nicole Perillo e la leonfortese Marilena Potenza le vincitrici del Master finale del Sicilia Padel Tour 2024. Le due atlete hanno avuto la meglio in finale, nell’atto conclusivo della manifestazione che si è svolta a Sciacca lo scorso 13 luglio, su Chiara Grillo e Rosalia Lentini per 6-1, 6-3. Le due atlete ennesi non solo hanno conquistato il titolo regionale del circuito amatoriale di padel, ma si sono aggiudicate anche un week-end a Malaga, dove sono previste sessioni di allenamento e partite amichevoli.

Il Sicilia Padel Tour si è svolto in nove tappe e le ennesi avevano già vinto quella di Caltanissetta, per poi conquistare la vittoria conclusiva a Sciacca. Le nove tappe, che si sono svolte da aprile a giugno, hanno visto la partecipazione di oltre cinquecento giocatori sui campi di tutte le province siciliane. Al Sicilia Padel Tour 2024 ha partecipato anche l’ex capitano del Calcio Catania, Marco Biagianti.

Tra gli uomini il successo finale è andato a Giammarco Cosentino e Roberto Indovina.