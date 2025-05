L’avventura continua

PUBBLICITÀ

Su facciate e negozi non sono poche le D gialloverdi che hanno resistito un anno. E ha resistito anche l’Enna dopo un anno tribolato, ma con un finale entusiasmante.

Una liberazione per chi l’ha seguita con trepidazione, in casa e in trasferta. Dal gruppo organizzato dei tifosi dalla passione traboccante, a chi si è fatto via via trascinare attraversando, persino più volte, lo stretto in una sorta di turismo sportivo.

Fino all’ultima partita a Pompei con al seguito l’ immancabile numero di tifosi, ma supportata a distanza da quelli che non hanno potuto esserci, ma sono rimasti incollati al telefonino, tifosi accesi e non. Fino ad una gioia collettiva. Per chi mantiene il proprio coinvolgimento calcistico soltanto alla serie A viene in mente un video in cui si vede Vialli che, con voce tonante negli spogliatoi di un campo di periferia, dice ai giocatori prima di una partita “ho vinto la Champions e scudetti, ho giocato negli stadi più belli del mondo, ho indossato la maglia della Nazionale. Ma prima ho calcato campi spelacchiati e polverosi di altri campionati, davanti a poche centinaia di spettatori. Sapete qual è la differenza? Nessuna. Stessa voglia, stessa tensione, stesso coinvolgimento. Stessa passione”.

Mario Rizzo