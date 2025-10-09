Lavoro nero: sospesa l’attività di un’autocarrozzeria in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Enna hanno effettuato nei giorni scorsi un accesso ispettivo in un’autocarrozzeria della provincia.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato che 2 operai sui 3 presenti prestavano attività lavorativa senza un contratto di lavoro. E’ stata, pertanto, disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale; la sanzione amministrativa che il titolare della ditta dovrà pagare per ottenere la revoca della sospensione ammonta a 2.500 euro.

Durante l’ispezione sono state, altresì, elevate prescrizioni per la non conformità dei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza, per la mancanza dei giudizi di idoneità alla mansione specifica e per la mancata formazione generale e specifica dei lavoratori.

Oltre alle ammende per le violazioni del Testo Unico sulla sicurezza, pari a circa 5.000 euro, verrà comminata anche la maxi-sanzione di 1.950 euro.

