Lavori sulla condotta: sospensione dell’erogazione idrica a Barrafranca e Pietraperzia

2 ore ago
Veduta di Barrafranca
AcquaEnna informa che la società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta di adduzione a servizio dei comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

Dalle ore 06:00 del 15/12/2025 e per le successive 48 ore sarà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

Quanto sopra salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della fornitura da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro di “torbidità”, che saranno in ogni caso tempestivamente comunicati da AcquaEnna.

