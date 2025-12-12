Lavori sulla condotta: sospensione dell’erogazione idrica a Barrafranca e Pietraperzia

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta di adduzione a servizio dei comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

PUBBLICITÀ

Dalle ore 06:00 del 15/12/2025 e per le successive 48 ore sarà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

PUBBLICITÀ

Quanto sopra salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della fornitura da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro di “torbidità”, che saranno in ogni caso tempestivamente comunicati da AcquaEnna.