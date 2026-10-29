Lavori Enel a Enna alta: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

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Modifiche alla viabilità nel centro urbano di Enna per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete elettrica da parte di E-Distribuzione, gruppo Enel. La Polizia locale ha emanato due ordinanze che prevedono divieti temporanei di sosta con rimozione forzata e alcune variazioni alla circolazione.

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Il primo provvedimento riguarda gli interventi di scavo programmati in piazza Vittorio Emanuele e nelle vie Vulturo e Varisano. Il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, sarà in vigore dalle ore 7 alle 17, secondo il seguente calendario: Piazza Vittorio Emanuele, lato chiesa di San Francesco, dal 29 ottobre al 14 novembre 2026; Via Vulturo, dall’intersezione con piazza Vittorio Emanuele all’intersezione con via Vulturo, dal 2 al 7 novembre 2026; Via Varisano, dal 9 al 14 novembre 2026.

Ulteriori modifiche interesseranno via Sant’Agata, dove sono previsti lavori di scavo per la realizzazione della nuova rete elettrica di media tensione.

In questo caso, l’ordinanza dispone il divieto temporaneo di sosta con rimozione, dalle ore 7 alle 17, dal 3 al 13 novembre 2026, nel tratto di via Sant’Agata compreso tra l’intersezione con corso Sicilia e quella con via Kamuth.

Il provvedimento istituisce inoltre il senso unico di marcia in via Sant’Agata, in direzione corso Sicilia, nel tratto compreso tra via Cascino e corso Sicilia.

La limitazione non riguarda autobus e mezzi pesanti, che potranno percorrere via Sant’Agata in entrambe le direzioni sotto la sorveglianza dei movieri della ditta incaricata dei lavori.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, tutti i veicoli provenienti da viale Diaz, corso Sicilia e dalla strada provinciale 2, diretti verso il centro, dovranno percorrere via Vittorio Emanuele e via Kamuth se diretti nella zona del Castello di Lombardia. I veicoli diretti verso via Pergusa dovranno invece proseguire fino all’intersezione con via Cascino,

Le ordinanze stabiliscono che le imprese esecutrici dovranno predisporre l’adeguata segnaletica stradale e di cantiere, garantendo le condizioni di sicurezza durante gli interventi.