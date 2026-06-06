Lavori Catenanuova-Dittaino, i sindacati chiedono a Schifani un tavolo urgente

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Le segreterie regionali siciliane di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno chiesto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la convocazione urgente di un tavolo sulla situazione di crisi del Gruppo Rizzani De Eccher: “Con la presente, le scriventi Federazioni regionali chiedono un incontro urgente in merito alla situazione di crisi della Società in oggetto al fine di salvaguardare il perimetro occupazionale del personale diretto e delle imprese controllate e garantire la continuità delle opere strategiche per lo sviluppo infrastrutturale siciliano”, si legge in una nota.

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I sindacati richiamano, in particolare, i lavori del Consorzio Chrysas, di cui la Rizzani De Eccher è capofila: “Sarebbero gravi le ricadute occupazionali per i lavoratori occupati. Nello specifico i lavori di cui trattasi sono quelli relativi alla realizzazione dei lavori ferroviari nel lotto 5 Catenanuova-Dittaino”, prosegue il documento.

La richiesta è firmata dai segretari generali Pasquale De Vardo per Feneal Uil Sicilia, Paolo D’Anca per Filca Cisl Sicilia e Giovanni Pistorio per Fillea Cgil Sicilia.