Lavori all’acquedotto Ancipa Alto: sospensione idrica a Cerami, disagi a Nicosia e Sperlinga

ACQUAENNA SCPA informa che la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto”, al fine di eseguire i lavori di collegamenti del nuovo tratto di acquedotto realizzato in Contrada Spirini, in territorio del Comune di Cerami.

Per tale ragione a partire dalle ore 8,00 del 09/10/2025 e per le successive 24 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Cerami. Per quanto riguarda l’abitato dei Comuni di Nicosia e Sperlinga a partire dalle ore 08:00 del 09/10/2025 e per le successive 36 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti anche legati al rispetto delle tempistiche di ripristino dell’erogazione ai serbatoi cittadini da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati da AcquaEnna.