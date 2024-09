Lavoratori rimasti feriti a Pergusa: la Diocesi esprime solidarietà e invita alla preghiera

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa di solidarietà della Diocesi di Piazza Armerina ai lavoratori rimasti feriti a Pergusa.

PUBBLICITÀ

Davanti alla notizia dell’incidente sul lavoro in una palestra di una scuola di Pergusa, nel quale sono rimasti feriti 4 operai, dei quali uno in maniera più grave, la Diocesi di Piazza Armerina con il Vescovo mons. Rosario Gisana, il direttore dell’ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro con il direttore Walter Cardaci e il clero di Enna si stringono attorno ai feriti e alle famiglie esprimendo nella solidarietà cristiana il proprio senso di vicinanza fraterna e si invita la comunità a pregare perché gli operai coinvolti possano riprendersi al più presto.

Allo stesso tempo ci si auspica che ci sia l’impegno di tutti, ognuno nei propri ruoli, in modo che la sicurezza sia sempre una priorità in ogni ambito lavorativo.