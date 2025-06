Lavoratori Enel in protesta: anche delegazione ennese alla manifestazione nazionale

PUBBLICITÀ

Anche una delegazione di lavoratori dell’ENEL della provincia di Enna parteciperà domani, venerdì 20 giugno, alla manifestazione nazionale in piazza Verdi a Roma. Lo sciopero unitario dei lavoratori di Enel Distribuzione, con relativa manifestazione nella Capitale, è stato indetto da Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.

”È il terzo sciopero che organizziamo, una cosa mai accaduta finora”, dichiara il Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò.

”I turni – aggiunge il sindacalista degli elettrici della CGIL – così strutturati, non aumentano la produttività, ma rendono solo più nocivo il lavoro di tutti, e distruggono un settore, come quello elettrico, altamente strategico per l’economia italiana. Se non si fronteggia diversamente questo delicato momento, la transizione energetica impoverirà le tasche dei cittadini, delle loro famiglie e delle imprese”.

“Il clima interno in Enel distribuzione è sempre più infuocato. L’Azienda annuncia modifiche organizzative proprio sulle questioni che sono oggetto della vertenza sindacale con la volontà – aggiunge Schilirò – di dividere i lavoratori e mettere forti pressioni sul personale in previsione delle iniziative di sciopero. Un clima interno esasperato che sta mettendo in condizione di stress estremo il personale, anche per effetto delle modalità operative messe in atto dall’azienda, attraverso ordini di servizio spesso comunicati con poco o nullo preavviso, aggiungendo nuove attività su lavoratori che hanno già svolto diverse ore di lavoro straordinario”.

”I lavoratori – conclude Schilirò – chiedono di poter continuare a lavorare come hanno sempre fatto, vogliono che i progetti e gli investimenti sul Pnrr e per la proroga delle concessioni, vengano affrontati in modo coerente e con gli organici necessari”.