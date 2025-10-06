L’ASP di Enna aderisce al Laboratorio Nazionale “Acceleratore dell’Innovazione nelle Case della Comunità”

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha aderito al Laboratorio Nazionale “Acceleratore dell’Innovazione nelle Case della Comunità”, un’iniziativa di rilevanza nazionale volta a promuovere, valorizzare e diffondere i modelli innovativi di assistenza territoriale realizzati nelle Case della Comunità.

Nel corso dell’incontro che si è svolto il 30 settembre a Piazza Armerina, i responsabili nazionali del Laboratorio hanno incontrato medici e operatori della Casa della Comunità, ubicata nel Corpo F del Presidio “Chiello”.

Il Laboratorio Nazionale, presente su tutto il territorio italiano, ha tra i propri obiettivi quello di monitorare le innovazioni più significative che vengono sviluppate e sperimentate nella concreta realizzazione delle Case della Comunità, valutandone processi e risultati insieme con gli operatori.

Durante l’incontro, la dottoressa Rosaria Colletto, direttore del Distretto Sanitario di Piazza Armerina, che insieme alla sua equipe sovrintende al funzionamento della struttura, ha illustrato i principali aspetti e risultati dell’esperienza locale: “Nel febbraio 2025 la Casa della Comunità di Piazza Armerina è stata presentata a istituzioni e cittadini. Alla presenza del Direttore Generale, dott. Mario Zappia, sono state illustrate le funzioni e i servizi che questo nuovo modello organizzativo offre al cittadino. Le figure cardine sono i Medici di Medicina Generale, organizzati in Aggregazioni Funzionali Territoriali: il medico di medicina generale rappresenta una delle poche risorse in grado di garantire, in sinergia con altre professionalità, un’assistenza sanitaria di qualità, accessibile e personalizzata. Altre figure altrettanto importanti sono gli Infermieri di Comunità, gli Assistenti Sociali, gli OSS e i Medici specialisti ambulatoriali. Tra le principali attività già avviate figurano l’accoglienza del paziente, la valutazione dello stato di salute, la compilazione della cartella infermieristica, l’esecuzione delle principali procedure infermieristiche e degli esami diagnostici. Il paziente intraprende così un percorso di diagnosi e cura personalizzato e costantemente monitorato. Il nostro bacino di utenza comprende circa 48.000 cittadini, appartenenti ai quattro Comuni del Distretto Sanitario: Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca e Pietraperzia. A breve sarà sottoscritto un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato per favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle istanze civiche nel processo gestionale, valorizzando le risorse attive della comunità attorno ai temi della salute e del benessere.”

L’iniziativa conferma l’impegno dell’ASP di Enna nel promuovere una sanità territoriale moderna, in linea con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il nuovo modello di assistenza basato sulla prossimità e sull’integrazione sociosanitaria partecipata e vicina ai cittadini. Tra le azioni future, in seguito al rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale, vi sarà infatti la sottoscrizione del protocollo d’intesa con le Associazioni di Volontariato.