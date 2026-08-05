L’ASP assume una dermatologa: servizio potenziato a Enna, Piazza Armerina e Valguarnera

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Il servizio di dermatologia dell’ASP di Enna cresce e si radica nel territorio. Dal 16 agosto la dottoressa Alice Aleo entrerà in servizio con un incarico a tempo indeterminato di diciotto ore settimanali, distribuite in tre poliambulatori della provincia: otto ore a Enna, otto a Piazza Armerina e due a Valguarnera.

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È un rafforzamento atteso. La dermatologia è tra le specialità più richieste dai cittadini e uno specialista presente in modo stabile negli ambulatori significa tempi di attesa più brevi, cure più vicine a casa e meno viaggi verso strutture lontane.

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L’assunzione, disposta con delibera del Direttore Generale Mario Zappia, chiude un percorso avviato a maggio, quando l’azienda ha messo a bando trenta ore settimanali di dermatologia da coprire con incarichi stabili nei poliambulatori. Dalle graduatorie degli aventi diritto, secondo le regole dell’Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale, è stata individuata la dottoressa Aleo, che prenderà servizio secondo le modalità già concordate con i Direttori dei Distretti.

«La dermatologia è una delle branche più richieste dai nostri cittadini e questa assunzione risponde a un bisogno reale — dichiara il Direttore Generale Mario Zappia —. Portare stabilmente uno specialista nei poliambulatori di Enna, Piazza Armerina e Valguarnera significa diminuire le liste di attesa e avvicinare le cure a casa delle persone, a partire dalle più fragili. Il tempo indeterminato garantisce di trattenere meglio i professionisti e assicurare continuità di cura».

Alla dottoressa Aleo, la direzione rivolge il benvenuto e gli auguri di buon lavoro.