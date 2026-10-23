L’arte della guerra nella Sicilia antica: contributi ennesi al convegno di SiciliAntica a Caltanissetta

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Domani, sabato 24 ottobre, a partire dalle 9:30, presso la Sala Morici di Palazzo Sicilbanca, in via Francesco Crispi 25 a Caltanissetta, si svolgerà il XXII Convegno di Studi organizzato dalla sede nissena di SiciliAntica, presieduta da Stefania D’Angelo. L’incontro, dedicato all’arte della guerra nella Sicilia antica, riunirà studiosi e ricercatori per approfondire le tecniche militari, gli armamenti e le testimonianze archeologiche e storiche, attraverso lo studio della cultura materiale.

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Il programma, articolato in due sessioni, mattutina e pomeridiana, prevede anche la presentazione del volume degli atti del XXI Convegno di Studi “Athletika: atleti siciliani e rappresentanze illustri ai giochi panellenici”, a cura della vicepresidente regionale Simona Modeo.

Anche la sede di Enna di SiciliAntica contribuirà al convegno con tre interventi di particolare interesse. La presidente, archeologa Giuliana Maria Amata, nel suo contributo dedicato all’iscrizione greca su un cinturone di un guerriero sannita proveniente dall’antica Palikè, offrirà spunti sul sincretismo culturale nella Sicilia antica. Maria Lucia Guarneri, già segretaria dell’associazione, interverrà insieme a Roberto Naro dell’Associazione Antico Mondo, approfondendo le strategie della battaglia navale di Nauloco. A chiusura della giornata, l’avvocato ennese Gaetano Cantaro illustrerà le ghiande missili provenienti dall’antica Henna, testimonianze archeologiche legate alla storia militare della città.

L’appuntamento offrirà un significativo momento di confronto e di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico siciliano.