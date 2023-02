L’Ars approva la Finanziaria: ecco i fondi stanziati per la provincia di Enna

Approvata dall’Ars, all’alba di oggi, la legge finanziaria. La deputata di Forza Italia e vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri ha comunicato che sono stati disposti “dei contributi per favorire le assunzioni delle imprese siciliane e dei fondi destinati ai Comuni e a sostegno dei precari”.

PUBBLICITÀ

Per la provincia di Enna “200.000 euro interamente destinati ai boschi di Piazza Armerina, 50.000 euro per il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, 1 milione di euro per il Policlinico Universitario di Enna, 530 mila euro per l’Autodromo di Pergusa, 1 milione e centomila euro per l’università Kore, 500 mila euro in favore dell’impianto sportivo polivalente di Piazza Armerina, 20 milioni di euro destinati ai Comuni in cui insistono beni Unesco”.

“Dando seguito alla legge a mia firma ho inoltre ottenuto – prosegue Luisa Lantieri- 500 mila euro per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo e, ancora, l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli delle associazioni di volontariato, 3,5 milioni per i Comuni in dissesto fino a 40.000 abitanti, 1 milione di euro per interventi a favore della protezione civile, 3 milioni di euro per la ristrutturazione dei centri storici dei Comuni siciliani, 10 milioni per la sicurezza nelle aree rurali”.