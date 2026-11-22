“L’amore non ha lividi”, a Enna una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne

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Enna si prepara a far sentire la propria voce contro ogni forma di violenza sulle donne. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 20:00, la città sarà protagonista di un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale dal titolo “L’amore non ha lividi – Un filo rosso per dire NO alla violenza”, promossa dall’Associazione Il Solco Ellegimanagement, con il patrocinio del Comune di Enna.

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L’appuntamento è fissato davanti alla Panchina Rossa presso il Belvedere Marconi, luogo simbolo della memoria e dell’impegno contro la violenza sulle donne. Da qui partirà una fiaccolata fino a raggiungere Piazza VI Dicembre, dove si terrà un momento di raccoglimento, testimonianze e interventi istituzionali, con la partecipazione anche degli Enti del Terzo Settore.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la sensibilizzazione in una concreta occasione di partecipazione collettiva. La violenza sulle donne non è soltanto un problema individuale o familiare, ma una questione sociale che interpella l’intera comunità, chiamata a riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, sopraffazione e discriminazione.

Il filo rosso scelto come simbolo dell’iniziativa vuole rappresentare l’unione di persone, istituzioni e realtà associative in un impegno comune: costruire una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla dignità della persona.

«Non possiamo limitarci a ricordare, né pensare che la violenza sia un problema che riguarda soltanto gli altri. È necessario esserci, prendere posizione e contribuire a costruire una comunità capace di riconoscere i segnali della violenza e di non voltarsi dall’altra parte», è questo il messaggio che il Presidente dell’Associazione Il Solco, Salvatore Astorina, intende lanciare alla città, invitando cittadini, associazioni, istituzioni e tutte le realtà del territorio a partecipare.

La serata vuole essere soprattutto un momento di condivisione e consapevolezza, perché dietro ogni storia di violenza c’è una persona, una dignità ferita e troppo spesso una voce che fatica a trovare ascolto.