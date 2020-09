L’amore autentico di una figlia verso la propria madre nel romanzo di Angela Madonia

Angela è una ragazza ennese che vive a Bologna da anni, per motivi di studio. La vita con lei non è stata morbida, avendo perso il padre appena maggiorenne e non avendo fratelli o sorelle con i quali confrontarsi né poter condividere le esperienze, anche le più difficili. Negli ultimi anni le è stata vicina sua madre, che l’ha raggiunta da Enna a Bologna, rafforzando così il loro legame. Ma qualche mese fa il distacco.

“I genitori non sono eterni, e spesso non ce ne rendiamo conto. Diamo per scontato molte cose, che comprendiamo solo quando la vita ce li toglie”.

Tutto inizia una mattina di ottobre dello scorso anno, quando la madre di Angela si sente male ed entra in un ospedale, dal quale non sarebbe mai più uscita. Da allora in poi la vita di Angela è stata segnata totalmente da quest’esperienza.

“Da quel momento ho vissuto i giorni più brutti ma allo stesso tempo più belli della mia vita”, dice Angela. “Mai avrei pensato che mia madre non sarebbe più uscita da quell’ospedale. Mai avrei pensato di poterla amare più di quanto l’amassi già”.

“Mamma torna presto. Gli ultimi 45 giorni di Concita” è un romanzo autobiografico che attraverso alcuni flashback e foto-ricordo rivive l’incubo di chi ha a che fare con “il brutto male”. La scrittura le ha salvato la vita – si sente bene dal suo racconto – poiché le ha dato l’opportunità di dare voce a quell’esperienza di dolore profondo, ma anche di immenso amore.

“Dal giorno in cui ho saputo del tumore di mia madre e della sua aggressività per me è cambiato tutto. Ho iniziato a nasconderle la verità, io che a mia madre ho sempre raccontato tutto nel bene e nel male. Ho iniziato a guardarla con occhi diversi. A prenderle la mano, a dirle ‘ti amo’, a metterle lo smalto alle unghie, a cotonarle i capelli, a riempirla di creme su tutto il corpo, farle i massaggi e farle fare gli esercizi muscolari”. E poi, parlare con i medici, trattenendo le lacrime e fingendo sorrisi grandissimi, uno sforzo enorme che Angela ha fatto solo per amore nei confronti di chi le aveva dato la vita.

“Forse – conclude – ho imparato ad amare. E amare è bellissimo. È per questo che ho voluto raccontare la nostra storia. Perché l’amore, anche quello tra madre e figlia, va raccontato”.

