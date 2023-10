L’Albisiphon Ensamble si esibisce a Catania durante evento di solidarietà

PUBBLICITÀ

Domenica alle 20 si terrà il concerto di solidarietà “We stand up for women in war zones” organizzato da Silvia Emmi, presidente del Soroptimist Club di Catania. L’orchestra di flauti Albisiphon Ensamble, unica nel suo genere, nata da un’idea del Maestro xibetano Carmelo Capizzi, sarà per l’occasione diretta dal Maestro Lorenzo Giuseppe Lima, noto professore d’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, con la partecipazione straordinaria dei solisti Mario Sciré alla chitarra e Carmen Maggiore, soprano.

PUBBLICITÀ

“Il Progetto ‘We stand up for women in war zones’ – precisa la presidente del Soroptimist – si pone l’obiettivo di intervenire con urgenza a sostegno delle donne vittime della guerra, tramite una raccolta fondi a livello di Unione Italiana. Le donne sono tra le più colpite dalla guerra e sono molto più vulnerabili ai crimini di guerra rispetto agli uomini. Per questo motivo – prosegue – il Soroptimist Club Catania ha realizzato questo evento di solidarietà attraverso la musica. La guerra e le pesanti conseguenze non possono lasciarci indifferenti, il nostro compito e un’azione corale di solidarietà per abbattere le barriere della guerra e creare forti comunità pacifiche. Il Soroptimist International è infatti un’associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione, ma soprattutto sostenendo i diritti umani per tutti, la pace nel mondo”.

Questa mission si concretizza attraverso la realizzazione di progetti, in quanto le soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale, affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche.